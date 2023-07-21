ВВС: Гиркина не случайно задержали после дела против полковника ГРУ Квачкова 8 21.07.2023, 15:31

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Российская власть решила действовать по-новому.

Специальный корреспондент ВВС Илья Барабанов прокомментировал новость о задержании в России Игоря Стрелкова (Гиркина).

Бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) был задержан силовиками по делу об «экстремизме» спустя несколько дней после новостей о том, что протокол по административной статье о «дискредитации» армии составили на ранее судимого полковника ГРУ Владимира Квачкова.

Вместе они создавали «Клуб рассерженных патриотов» и регулярно после начала российского вторжения в Украину вели стримы, в ходе которых жестко критиковали деятельность политического и военного руководства России.

Долгие годы Стрелков считался неприкосновенным — и потому, что он бывший офицер ФСБ, и за свою деятельность на востоке Украины в 2014 году. Защищал его в России, очевидно, и статус главного обвиняемого по делу о крушении малайзийского Boeing MH-17, по которому суд в Гааге заочно приговорил его к пожизненному заключению.

Можно предположить, что приказ не трогать бывшего коллегу президента России по ФСБ поступил с самого верха российской власти, так что долгие девять лет силовики закрывали глаза на ту критику, которую Стрелков позволял себе в том числе в отношении президента России Владимира Путина.

Его не трогали и долгие 17 месяцев войны — хотя он, очевидно, позволял себе куда более жесткие высказывания о ходе «специальной военной операции», чем те, за которые политик Илья Яшин получил восемь с половиной лет заключения, а московский депутат Алексей Горинов — семь лет.

Если раньше российские власти сажали тех, кто выступал против войны, то теперь, похоже, начали приходить и к тем, кто войну поддерживает, но считает, что российское командование ведет ее из рук вон плохо.

Очевидно, работавшая прежде система сломалась после неудавшегося военного переворота ЧВК «Вагнер», и теперь российская власть решила действовать по-новому.

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