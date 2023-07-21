Российские власти подали в суд на сбежавшую в Испанию путинистку Исинбаеву 7 21.07.2023, 17:30

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Елена Исинбаева

Требуют вернуть $300.

Легендарная прыгунья с шестом Елена Исинбаева стала фигуранткой судебного разбирательство в родном Волгограде. Правительство области подало иск против двукратной олимпийской чемпионки из-за то, что она задолжала властям 27400 рублей (300 долларов США).

Об этом сообщает «Обозреватель», со ссылкой на российский телеграм-канал Baza. По его данным, иск к Исинбаевой, которая весной минувшего года сбежала в Испанию, поступил из-за двух парковочных мест площадью 40 квадратных метров. Они принадлежат самой спортсменке, однако земля, на которой построена стоянка для автомобилей, находится в собственности муниципалитета Волгограда.

Владельцы парковочных мест обязаны заключать с властями договор и платить аренду. Однако Исинбаева не подписала необходимые документы. В итоге у нее образовался долг на 27400 рублей. Власти намерены через суд взыскать с бывшей спортсменки эту сумму.

Отметим, что в отношении Исинбаевой в России развернулась настоящая травля. От нее требуют «все отработать», что «дала ей родина», после того, как она отреклась от армии РФ. А офицерское звание ВС она назвала номинальным.

При этом сама бывшая легкоатлетка врет о том, что не имела отношение ни к одному политическому движению. Она входит в Putin Team, является лицом правящей партии «Единая Россия», а также входила в рабочую группу по внесению изменению в конституцию РФ, которые позволили обнулить сроки диктатора Владимира Путина.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) не стал исключать Исинбаеву из своего состава, несмотря на ее службу в армии РФ и поддержку диктатора Владимира Путина.

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