У задержанного миллионера Белого начались проблемы после ухода из команды Лукашенко 7 21.07.2023, 20:57

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Павел Белый

Что известно.

На днях стало известно о задержании Павла Белого — игрока команды Лукашенко и владельца крупного застройщика «Тапас», которого также связывают с его фамилией. Как рассказал источник «Зеркала», у миллионера мог произойти раздор в отношениях с политиком, после чего в бизнесе начались проблемы.

«Белый уже очень давно не играет в хоккей, и как только это прекратилось, начались проблемы. Это много говорит о бизнесе»

Ранее сообщалось, что задержание Белого связано с претензией финансовых органов. Источник «Зеркала» в строительных кругах рассказал, что последние годы у «Тапаса», которым владеет бизнесмен, дела шли не очень хорошо — компания справлялась с «огромным финансовым кризисом». Собеседник связывает это с уходом Белого из команды Лукашенко, что, по его словам, произошло как минимум два года назад.

Когда именно бизнесмен перестал выходить на лед вместе с политиком, точно неизвестно. Но, к примеру, в заявке на 14-е республиканские соревнования среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба в сезоне 2020−2021 его фамилии уже не было. Также его нет в составе, который почти четыре месяца назад закрепили на странице команды Лукашенко в инстаграм, как и на фото с игр последних лет, что публикует аккаунт.

— Белый уже очень давно не играет в хоккей, и как только это прекратилось, начались проблемы. Это много говорит о его бизнесе. Существовали они (группа компания «Тапас». — Прим. ред.) в последнее время на кредитах, сами свои объекты закончить не могли и брали сторонних инвесторов. Вы писали про дом на Дзержинского, участок под который купил «Тапас», — там беда, даже если его построить и продать, прибыли будет мало. А еще ресторан на берегу «Лебяжьего» (речь о заказнике «Лебяжий». — Прим. ред.), который построили за свои и подарили… (ресторан построил «Тапас» в 2019-м, но позже он был зарегистрирован на предприятие, учредитель которого — Национальный олимпийский комитет. В НОК в 2020-м это опровергали. — Прим. ред.) Короче, их развал был только вопросом времени. Ну и, судя по аресту, оно наступило.

По словам собеседника, несколько лет назад компании «подарили» территорию бывшего завода имени Орджоникидзе недалеко от Комаровки. Информация о продаже «Тапасу» и еще двум частным компаниям в 2017 году появлялась на сайте Мингорисполкома, но позже публикация была удалена — осталась лишь ее сохраненная копия. Он отмечает, что это было бы отличное место для развития бизнеса крупнейшего минского застройщика, но оно требует «колоссальных инвестиций».

— Вроде бы, дали завод под реконструкцию — они там делали что-то типа «Песочницы», улицу с едой, построили паркинг и что-то пытались сделать с многоэтажным цехом, окна меняли. Скорее всего, «Тапасу» завод дали по инвестдоговору за копейки, что-то получили взамен. Но проблема в том, что вложения в реконструкцию там огромные, окупятся лет через десять в лучшем случае. Дали бы участки под жилье — там окупаемость года три-четыре. С этой площадкой получилось, что, вроде, и подарок, но он на дно и потянул. Может, в «Тапасе» ещё какие-то проблемы были — раздутые штаты, например.

«Павел Александрович не на месте. Он, ну, в другом кабинете»

Журналистка «Зеркала» 20 июля позвонила в группу компаний «Тапас» как физлицо. В приемной сотрудник, который поднял трубку, не сразу ответил на вопрос, на месте ли Павел Белый:

— (пауза) Павел Александрович не на месте. Он (пауза), ну, в другом кабинете — вы звоните сейчас в группу компаний «Тапас». Давайте ваш номер телефона — перезвонит его пресс-секретарь или же его секретарь, — ответил парень. Он не стал соединять с руководством и отвечать на другие вопросы и положил трубку.

Больше ни 20 июля, ни 21-го дозвониться в компанию не удалось — на звонки в течение дня никто не отвечает.

Напомним, «Наша Ніва» 19 июля со ссылкой на источники сообщила, что Павла Белого задержали в Минске якобы за то, что он не согласился с размером выставленного одной из его компаний налогового штрафа и отказался платить государству начисленное. Предположительно, миллионера содержат в СИЗО КГБ.

Павел Белый играл в команде Александра Лукашенко. В какое-то время был лучшим бомбардиром и лучшим голевым ассистентом Лукашенко. Также Белый — один из основных застройщиков Минска. Ему принадлежит множество недвижимого имущества в разных районах столицы, преимущественно в центре и вокруг Дроздов, где находится одна из резиденций Лукашенко и коттеджные кварталы для чиновников.

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