Умер легендарный певец Тони Беннетт 21.07.2023, 21:30

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Тони Беннетт

За свою жизнь он получил 19 премий Грэмми и 40 номинаций на нее.

В 96 лет перешел предел жизни, отойдя в мир иной, легендарный американский певец, обладатель 19 премий Грэмми Тони Беннетт. Последние несколько лет у него был диагноз «болезнь Альцгеймера». Об этом сообщает Associated Press.

Беннетт выступал в жанре поп- и джазовой музыки и работал с биг-бендами. Он не дожил всего несколько недель до своего 97-летия, которое должен был отпраздновать 3 августа.

Звезды не стало в пятницу, 21 июля, в его доме в Нью-Йорке. Точная причина смерти не сообщается.

За свою жизнь он получил 19 премий Грэмми и 40 номинаций на нее.

Любопытно, что большинство наград он получил после того, как ему исполнилось 60 лет.

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