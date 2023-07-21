Умер легендарный певец Тони Беннетт
- 21.07.2023, 21:30
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За свою жизнь он получил 19 премий Грэмми и 40 номинаций на нее.
В 96 лет перешел предел жизни, отойдя в мир иной, легендарный американский певец, обладатель 19 премий Грэмми Тони Беннетт. Последние несколько лет у него был диагноз «болезнь Альцгеймера». Об этом сообщает Associated Press.
Беннетт выступал в жанре поп- и джазовой музыки и работал с биг-бендами. Он не дожил всего несколько недель до своего 97-летия, которое должен был отпраздновать 3 августа.
Звезды не стало в пятницу, 21 июля, в его доме в Нью-Йорке. Точная причина смерти не сообщается.
За свою жизнь он получил 19 премий Грэмми и 40 номинаций на нее.
Любопытно, что большинство наград он получил после того, как ему исполнилось 60 лет.