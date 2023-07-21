Болгария заберет важный порт из-под контроля России 1 21.07.2023, 22:39

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София прекратила аренду «Лукойлом» порта «Росенец».

Парламент Болгарии проголосовал за досрочное прекращение 35-летней аренды «Лукойлом» терминала, обслуживающего нефтеперерабатывающий завод российской компании у Черного моря, пишет Bloomberg.

Сообщается, что принятый в пятницу, 21 июля, закон призван восстановить контроль болгарского государства над портом в течение ближайшей недели — на 23 года раньше, чем истек срок действия контракта.

Поправки повлекут за собой взимание платы за услуги по использованию терминала, что, вероятно, повысит операционные расходы компании ЛУКОЙЛ Нефтехим, владеющей крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом в Юго-Восточной Европе недалеко от города Бургас.

Эти изменения являются частью более широких усилий недавно назначенного правительства Болгарии по усилению поддержки Украины после десятилетий тесных экономических связей с Россией.

Отмечается, что кабинет премьер-министра Николая Денкова уже ужесточил официальную военную поддержку Киева, отходя от политики его предшественников.

«Прекращение концессии основывается на общеевропейском режиме санкций», - заявил в ассамблее депутат от правящей коалиции Даниэль Лорер.

Закон еще предстоит ратифицировать президенту Румену Радеву, которого неоднократно обвиняли в том, что он занимает пророссийскую позицию.

Если политик наложит вето, его решение может быть отменено абсолютным большинством голосов парламента.

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