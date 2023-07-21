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Украинские партизаны сожгли российский склад боеприпасов под Мариуполем

  • 21.07.2023, 22:54
  • 2,578
Украинские партизаны сожгли российский склад боеприпасов под Мариуполем

Фотофакт.

Российские захватчики во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области лишились части боеприпасов в результате действий украинских партизан. Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 21 июля в Telegram.

«Мариупольское сопротивление сообщает об уничтожении оперативного склада оккупантов в Приморском районе Мариуполя в районе Черемушек путем поджога (проведения флешмоба)», – написал Андрющенко.

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