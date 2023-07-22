Мигранты платят $6 тысяч за то, чтобы попасть в Германию через Беларусь 22.07.2023, 4:34

В ЕС через Беларусь уже попали 1824 мигранта.

Нерегулярные мигранты с Ближнего Востока продолжают прибывать в Германию через Беларусь и Россию, пишет «Еврорадио» со ссылкой на немецкое издание Bild.

Журналисты ссылаются на закрытый отчет немецкой полиции за июнь 2023 года, посвящённый ситуации с нерегулярной миграцией.

Из документа следует, что за первые пять месяцев 2023 года полицейские установили больше 24 тыс. случаев незаконного въезда в страну. После задержания люди подавали прошение об убежище. При этом 1824 мигранта сказали, что приехали в ЕС через Беларусь.

«Меня доставили самолётом из Стамбула в Москву. Оттуда через Беларусь в Польшу и дальше в Германию», — цитирует BILD задержанного 37-летнего сирийца.

По словам мужчины, поездка обошлась ему примерно в 6 тыс. долларов.

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