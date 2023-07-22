Путин дал отмашку на «зачистку» пропагандистов: опубликован «список Гиркина»
- 22.07.2023, 8:09
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В документе упоминаются фамилии Прилепина, Симоньян, Царева и других «турбо-патриотов».
В администрации президента РФ составлен список пропагандистов и «турбо-патриотов», которые критикуют режим Владимира Путина и ход войны в Украине. После мятежа ЧВК «Вагнер» этой бумаге дали ход.
Об этом сообщает ВЧК-ОГПУ.
Документы «выплыли» в сеть после неудавшегося мятежа ЧВК «Вагнер».
Составитель разбил «врагов режима» на категории, в соответствии с которыми предлагает использовать меры воздействия.
Пригожин, Царев, Гурулев, Прилепин и Симоньян пока еще не наговорили себе на срок. Однако в их выступлениях заметили тенденцию нагнетания критической истерики.
Остальным «ура-патриотам» выставили несколько обвинений – дискретизация политического руководства, деорганизация министерства обороны и армии и деморализация населения.
Первым в список попал экс-нардеп «Партии регионов», предатель Украины Олег Царев. Также за ним последовал российский террорист-писатель Захар Прилепин. К ним также добавился и депутат Госдумы Евгений Федоров.
Эти личности обвиняются в дискредитации политического руководства. В документе приводятся их цитаты, которые власти РФ сочли недопустимыми.
В группу людей, которые обвиняются в деорганизации минобороны и армии, вошел экс-глава так называемой «ДНР» Игорь Стрелков-Гиркин. С ним вместе вписаны бывший советник председателя Госумы Анастасия Кашеварова и депутат Госдумы Андрей Гурулев.
Третью группу людей обвинили в деморализации населения. Туда вошли российская пропагандистка Татьяна Монтян и депутат Госдумы Михаил Делягин.