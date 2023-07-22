Аналитики ISW объяснили, что означает арест Игоря Гиркина 22.07.2023, 8:35

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Баланс сил в Кремле изменился.

Арест в РФ бывшего главаря боевиков «ДНР» Игоря Гиркина (Стрелкова) может быть публичным проявлением смещения баланса сил между кремлевскими группировками, причем в ущерб спецслужбам.

К таким выводам пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Эксперты обращают внимание на связь этого военного преступника с Федеральной службой безопасности (ФСБ) РФ, и его службу на нее.

Арест Гиркина

Российский Следственный комитет арестовал Гиркина 21 июля, и он будет находиться под стражей до 18 сентября по экстремистской поправке (обвинение в экстремизме).

Жена террориста Мирослава Регинская сообщила, что представители Следкома РФ задержали Гиркина у него дома в Москве. Сам экс-«ДНРовец» безуспешно пытался доказать в суде, что он не представляет большой опасности относительно бегства из-за приговора Гаагского трибунала (по делу о сбитии рейса MH17), но суд сослался на дурную славу Гиркина и «связи в правоохранительных органах» в качестве причин его немедленного заключения.

Адвокат Гиркина Александр Молохов утверждал, что российские правоохранительные органы преследуют того за сообщения в Telegram от 25 мая, в которых, как сообщается, говорилось о невыплатах военнослужащим РФ 105-го и 107-го воздушно-десантных полков.

Судебные документы, однако, указывают на то, что российские власти возбудили дело против Гиркина 18 июля - в день, когда он опубликовал несколько резких критических замечаний в адрес российского диктатора Владимира Путина.

Критика Путина, «вагнеровцев» и конфликт с «патриотами»

При этом, обращают внимание аналитики ISW, Гиркин часто критиковал Путина и до 18 июля, однако его прошлые критические замечания не привели к аресту.

Члены возглавляемого Гиркиным «Клуба разгневанных патриотов» собрались на небольшую акцию протеста перед зданием суда с требованием его освобождения. Некоторые источники утверждали, что арест террориста и блогера последовал за его конфликтом с другим членом «Клуба разгневанных патриотов» по поводу ЧВК «Вагнера».

Другие источники предположили, что жалобы «вагнеровцев» на Гиркина могли спровоцировать его арест. Один источник утверждал, что арест связан с преследованием российских властей «патриотов», считающихся нелояльными Путину.

ФСБ и Гиркин

Также в отчете говорится о том, что арест Гиркина следует за другими уголовными обвинениями против ультранационалистов, в прошлом связанных с российскими службами безопасности, и «указывает на то, что неизвестные российские официальные лица могут преследовать видных ультранационалистов, которые регулярно раскрывают инсайдерскую информацию о Кремле».

В ISW считают, что Гиркин, вероятно, пользуется поддержкой неизвестного чиновника из силовых органов - возможно, из ФСБ, - который продвигал свои интересы, используя этого террориста в качестве «канала для раскрытия избранной информации российскому ультранационалистическому интернет-сообществу».

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