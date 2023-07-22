Бригада имени Константина Острожского разбила россиян под Бахмутом 22.07.2023, 8:53

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ВСУ наступают на ключевом направлении.

Украинские пехотинцы из 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Вооруженных сил Украины показали, как атакуют оккупантов под Бахмутом. Военные подчеркнули, что контрнаступление продолжается каждый день.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба 30-й ОМБР. На опубликованные кадры попали моменты сражения бойцов ВСУ с оккупантами.

Так, пехота ВСУ атаковала врага при поддержке артиллерии и ударных дронов, после чего отразила нападение.

«Мощно и смело! Пехота 30 ОМБр при поддержке артиллерии и ударных дронов успешно атакует позиции оккупантов, а затем отбивает контратаку», – говорится в публикации.

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