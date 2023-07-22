Гана предложила России вместе выращивать марихуану 7 22.07.2023, 9:51

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Одна из беднейших стран Африки надеется на сотрудничество с РФ.

Африканская республика Гана рассчитывает заняться с Россией совместным выращиванием и производством медицинской марихуаны, заявил член комитета по иностранным делам парламента страны Самуэль Окудзето Аблаква.

Он напомнил, что на прошлой неделе власти Ганы легализовали марихуану «в целях фармацевтического использования». «Мы видим, что этот рынок имеет очень большой потенциал, и Россия может на него зайти», — сказал он в кулуарах встречи с президентом Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергеем Катыриным, передает «РИА Новости».

В ответ Катырин заявил, что он «в марихуане не большой специалист», но пообещал довести эту информацию до российских фармацевтов.

Аблаква добавил, что другими приоритетными направлениями для сотрудничества являются разработка месторождений, добыча углеводородов и золота. Он предложил России наладить производство и «развивать торговлю на условиях равного партнерства».

В России выращиваются только технические сорта конопли, которые не обладают психотропным действием. По данным Агропромышленной ассоциации коноплеводов, такие посевы сейчас занимают около 13 тысяч гектаров.

Сама марихуана в России относится к I списку запрещенных веществ. Ее легализация в других странах является угрозой нацбезопасности страны, говорится в стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года, которую подписал президент Владимир Путин.

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