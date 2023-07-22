Белорусские партизаны показали слабость укреплений Лукашенко на границе с Украиной

Белорусские партизаны показали слабость укреплений Лукашенко на границе с Украиной2
- 22.07.2023, 10:07
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Опубликованы фото, разоблачающие пропаганду.
Телеканал «Белсат» получил от своего украинского источника снимки с воздуха на белорусско-украинской границе. Их, как утверждает источник, прислали «беларусские партизаны».
По утверждениям пропаганды белорусская сторона границы с Украиной серьезно укреплена и «враг не пройдет». Но ничего особенного там нет. На кадрах – участки возле границы с Украиной в Брестской области.
Красным цветом выделены укрепления, опорные пункты и военные автомобили белорусской армии. Их количество и плотность не создают впечатления «непроходимой крепости».