ВСУ разгромили под Бахмутом «жирные цели» россиян и совершили рывок к Андреевке 22.07.2023, 10:30

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Войскам РФ нанесли поражение на южном фланге.

Силы обороны Украины нанесли серьезный удар по российской армии южнее Бахмута. У оккупантов тяжелые потери. Об этом с места событий сообщил воин ВСУ, который анонимно пишет под ником «Бахмутский Демон», передает dialog.ua.

«Южнее Бахмута накрыли жирные цели, а также технику… Об Андреевке - сделали там рывок», - сообщил военнослужащий.

Он уточнил, что в район Клещиевки (южный фланг Бахмута) для сдерживания прорыва ВСУ переброшен элитный спецназ российский армии. Его фактически тратят в качестве пехоты, потери колоссальные.

О ситуации на Бахмутском направлении рассказали аналитики ресурса «Кордон 91».

«Силы обороны Украины пытаются восстановить движение в направлении Клещиевки, а россияне тем временем активизировались на южных окраинах Бахмута. Также Силы обороны пробивают коридор к Андреевке, а в районе Курдюмовки наши войска уперлись в оборону врага непосредственно в населенном пункте. Если судить стратегически, россияне пытаются не дать Силам обороны спокойно себя чувствовать на высотах и хотят отбросить наши силы из окраин. Бои идут тяжелые. Наши имеют преимущество», - сообщил ресурс.

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