В России внезапно умер 40-летний глава крупнейшего ИТ-холдинга 5 22.07.2023, 11:04

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Антон Черепенников

Фото: ТАСС

Его компания занималась поставками ИТ-систем для исполнения «закона Яровой».

В России внезапно умер крупный бизнесмен, глава «ИКС Холдинга» Антон Черепенников, сообщили РБК в компании. Ему было 40 лет.

Предварительная причина смерти — остановка сердца.

Черепенников входил в совет директоров холдинга USM и оператора связи «Мегафон», был совладельцем и операционным директором «ЮэСэМ Телеком». Кроме того, он профессионально занимался киберспортом, был многолетним владельцем клуба Virtus.pro и основателем киберспортивного холдинга ESforce.

Черепенников в разные годы входил в топ самых успешных молодых предпринимателей в России по версии РБК. В 2019 и 2020 годах бизнесмена номинировали на Премию РБК «Предприниматель года».

Предприниматель Антон Черепенников создал в «ИКС Холдинг» в 2018 году. Холдинг объединяет около 30 технологичных компаний, в числе которых «КНС Групп» (бренд Yadro), «Бюро 1440» (работает над созданием спутниковой группировки), «Цитадель» (создает системы оперативно-разыскных мероприятий — специальное оборудование, которое устанавливается на сетях связи в рамках так называемого закона Яровой и позволяет ФСБ и другим силовым ведомствам анализировать, о чем говорят и переписываются абоненты), и др.

В 2020–2021 годах владельцем «ИКС Холдинга» была «ЮэСэМ Телеком», 80% которой владел USM Group Алишера Усманова. В начале 2022 года USM продала «ИКС Холдинг» обратно Антону Черепенникову. Сумма сделки не раскрывалась.

Консолидированная выручка «ИКС Холдинга» в 2022 году составила 91 млрд руб., показатель EBITDA — 29 млрд руб., сообщал РБК представитель компании. Общий объем затрат на разработку и исследования превысил 15 млрд руб.

В конце июня стало известно, что «ИКС холдинг» планирует в 2024 году разместить облигации и затем выйти на IPO.

Аналитики «Технологии доверия» (бывшее российское подразделение PwC) к середине июля оценивали инвестиционную стоимость «ИКС Холдинга» примерно в 300 млрд руб., сообщал источник РБК. По его словам, холдинг обсуждает дебютное размещение облигаций и возможное проведение первичного размещения акций (IPO) в следующем году. «С учетом особенностей текущего рынка конечная цель [выпуска облигаций] — продажа физлицам. Купонный доход, по оценкам банков, может составить 10–11%», — рассказал он.

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