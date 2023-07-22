В Крыму прогремела серия мощных взрывов: движение по Керченскому мосту остановлено 5 22.07.2023, 11:31

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Сообщается об атаке беспилотников на военный аэродром и нефтебазу РФ.

Российские оккупанты перекрыли движение через Крымский мост. Тем временем в Красногвардейском районе оккупированно Крыма раздалась серия мощных взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал «ЧП/Крым».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Тех, кто находится на мосту и в зоне осмотра, просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», - отметили в информационном центре по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

Перед этим в Симферополе произошел пожар, как утверждают россияне, горел двухэтажный дом. Что стало причиной пожара – неизвестно. Однако местные жители сообщили, что слышали звуки взрывов вблизи места пожара.

Позже стало известно о взрывах в Красногвардейском районе Крыма, возле поселка Октябрьское. Как утверждают очевидцы, взрывы раздавались в течение десяти минут.

По словам так называемого «главы» оккупированного Крыма Сергея Аксенова, якобы состоялась попытка налета беспилотников на военный аэродром и нефтебазу РФ. Других подробностей он пока не раскрыл.

«Сотрудники МЧС находятся на месте для ликвидации возможных последствий. Работают все профильные службы. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации», - добавил Аксенов.

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