Тиньков назвал имена выступающих против войны российских миллиардеров 1 22.07.2023, 12:05

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Не все из них высказываются открыто.

Против войны в Украине настроены многие российские миллиардеры, среди которых основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий и основатель «Еврохима» Андрей Мельниченко, однако они боятся высказаться открыто.

Об этом в эфире «Дождя» заявил бизнесмен и бывший владелец банка «Тинькофф» Олег Тиньков.

«Я был уверен что за мной последуют многие другие. Потому что в частных разговорах и Мельниченко, и Галицкий, и партнеры Абрамовича, и так далее — они все говорили то же самое, но публично я высказался один, а они все испугались» — рассказал Тиньков.

Отдельно бизнесмен рассказал о разговорах с Галицким, который несколько раз собирался публично поддержать позицию Тинькова, но так и не решился. «Мне Галицкий пару раз звонил: «Ой, я тоже завтра выскажусь, ой, я послезавтра выскажусь, сейчас прямо скажу». А в итоге я оказался один. Знаете, как когда все договорились один прыгнул, а остальные остались стоять».

Галицкий, который находится на 37-й строчке рейтинга российских миллиардеров Forbes с состоянием $3,2 млрд, продал 29% своих акций основанного им «Магнита» банку ВТБ за $2,45 млрд и оставил все посты в компании в 2018 году. Позже эту долю выкупила Marathon Group, принадлежащая Александру Винокурову, зятю министра иностранных дел России Сергея Лаврова. После начала войны в Украине Marathon Group попала под санкции Евросоюза. Галицкий избежал санкций и остался владельцем 3% «Магнита». С началом войны его состояние сократилось на $300 млн.

«Я оказался один. Я не жалею, просто мне их жалко. Они все — трусы. Потому что конечно же они все ненавидят Путина. Конечно же они против войны. Но они просто боятся, мне их жаль», — подытожил Тиньков. Сам он весной 2022 года рассказывал, что был вынужден продать долю в банке «за копейки» после того, как публично выступил с заявлением о событиях на Украине.

Нерешительность краснодарского бизнесмена неоднократно становилась объектом критики Тинькова, который до войны говорил: «Круче меня предприниматель в России только один — это Сергей Галицкий».

В мае 2022 года Тиньков в интервью Юрию Дудю возмущался: «Галицкий вообще ничего никогда не сказал. Ваш герой. Вообще никогда и ничего никому не сказал, и сейчас молчит. […] Встаю на колени: парк построил, бизнес с нуля, ни одной взятки. Но где Сергей что сказал? А я сказал, и много что сказал».

В ноябре 2022 года он признался в интервью Елизавете Осетинской, что потерял к Галицкому уважение: «А он только звонит мне: «Ты видел санкционный список? Ой, меня не ввели, тебя не ввели, какая радость». […] Я считал раньше, что я, Галицкий и [сооснователь «Яндекса» Аркадий] Волож — это три столпа. Ну, оба пукнули, пришлось одному остаться».

В частных разговорах политику Владимира Путина и войну в Украине критиковал и миллиардер Фархад Ахмедов, чье состояние Forbes оценивает в $1,7 млрд. В марте 2023 года в сети появилась запись разговора Ахмедова и музыкального продюсера Иосифа Пригожина. В частности, человек, представленный как Ахмедов, говорит о том, что российские власти «п*****и (потратили впустую) нас, наших детей, их будущее, их судьбу», называет Путина «Сатаной» и добавляет, что «это надолго, к сожалению».

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