СМИ: В Крыму взорван один из самых крупных аэродромов Черноморского флота РФ 5 22.07.2023, 12:34

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Россияне устроили там большой склад боеприпасов.

Во временно оккупированном Крыму утро субботы, 22 июля, началось с мощных взрывов в Красногвардейском районе. Российские СМИ и местные паблики сообщают о взрывах в районе поселка Октябрьское, а оккупационные власти заявили об «атаке беспилотников на инфраструктурные объекты», передает obozrevatel.com.

Именно в этом районе расположена одна из крупнейших российских авиабаз в оккупированном Крыму, на ней, по словам очевидцев, были слышны взрывы. Об этом пишут местные паблики, а также некоторые журналисты.

В районе поселка Октябрьское Красногвардейского района в Крыму утром 22 июля прогремели взрывы. Рядом, в селе Новоивановка, еще со времен СССР находится одна из крупнейших авиабаз Черноморского флота России. Сейчас россияне могли разместить там большой склад боеприпасов.

Местные жители утверждают, что и на аэродроме, и на расположенной неподалеку нефтебазе были слышны взрывы. Они отчетливо видны и на видео, которые стали появляться в сети.

Крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил об атаке дронов на «инфраструктурные объекты», а его «советник» Олег Крючков устроил истерику из-за того, что последствия «бавовны» люди сняли на видео. Он требует у крымчан не снимать и не публиковать последствия прилетов и угрожает им силовиками.

«В сети снова появились видео с объектов инфраструктуры, которые атаковал враг. Просим всех, кто знает авторов этих видео, сообщить об этих людях в МВД или ФСБ. Доверяем только официальной информации. И помним, что выложенное в сеть видео военных или критических объектов – работа на врага!» – заявил предатель.

Информацию о поражении российской авиабазы распространил журналист Андрей Цаплиенко.

«Попали по территории одной из крупнейших крымских авиабаз, оккупационные власти пытаются найти и наказать тех, кто снял видео прилетов», – написал он.

О поражениях аэродрома беспилотниками пишут и некоторые российские паблики.

«Похоже, сразу несколько прилетов в Крыму: 1 - Нефтебаза в Октябрьском, Красногвардейский район; 2 - Аэродром и склад с б/у в Новоивановке, северо-западнее Октябрьского. Говорят, была вторичная детонация. Это самый центр Крыма», – добавил российский оппозиционный блогер «Быть или».

«В оккупированном поселке Октябрьское в Крыму, судя по всему, были прилеты по недействующему аэродрому, на котором хранились боеприпасы. Также взрыв и пожар начались у элеватора на местной железнодорожной станции (хотя некоторые говорят о нефтебазе)», – отметил военный эксперт Игаль Левин.

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