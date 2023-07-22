ВСУ ликвидировали топ-пропагандиста из РФ Журавлева 4 22.07.2023, 14:18

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На фронт он приехал в качестве «военкора» РИА «Новости».

ВСУ уничтожили российского пропагандиста Ростислава Журавлева, который работал военкором РИА «Новости».

Об этом сообщают российские СМИ.

Ростислав Журавлев был ликвидирован во время обстрела на фронте.

«Обстрел произошел в районе населенного пункта Пятихатки. По предварительным данным, также ранен журналист «Известий» Константин Михальчевский», – говорится в сообщении российских СМИ.

Журавлев внесен в базу «Миротворца». Ресурс называет его «российским военным преступником», «участником открытого военного вторжения в Украину 24.02.2022» и «причастным к геноциду украинских граждан».

«Весьма известный в определенных кругах представитель запрещенных в России нацболов, Журавлев приехал в Донбасс сразу после аннексии Крыма, несмотря на запрет на въезд в Украину», – говорится в его карточке.

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