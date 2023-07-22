ВСУ раскрыли детали крупнейшего комбо-удара по военным базам РФ в Крыму 22.07.2023, 15:21

3,180

Украинские военные показали, как россияне разбегаются от взрывов.

Силы обороны Украины уничтожили нефтебазу и вражеские склады во временно оккупированном Крыму. Удары нанесены по военным целям в районе Октябрьского Красногвардейского района 22 июля.

Поражение официально подтвердили в Управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Там также показали, как детонируют боеприпасы на пораженном складе захватчиков.

«Силы обороны уничтожили нефтебазу и склады армии РФ во временно оккупированном Октябрьском (Красногвардейский район АР Крым). Слава Вооруженным силам Украины!» – отмечено в сообщении.

Там также разместили видео с последствиями прилетов по нефтебазе и складам. На кадрах хорошо слышна мощная детонация боеприпасов на пораженном складе БК и видно, как российские оккупанты на военных грузовиках бегут подальше от взрывов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».