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В Украине после удара российских войск ранен оператор «Немецкой волны»

  • 22.07.2023, 19:22
  • 1,582
В Украине после удара российских войск ранен оператор «Немецкой волны»

Оккупанты обстреляли Дружовку кассетными боеприпасами.

Российские войска днем в субботу, 22 июля, обстреляли город Дружковка в Краматорском районе Донецкой области кассетными боеприпасами.

Немецкая медиакомпания Deutsche Welle подтверждает российский удар по Дружковке кассетными снарядами, во время которого был ранен оператор DW Евгений Шилко.

Во время атаки погиб один украинский военный, еще несколько серьезно пострадали. Шилко был доставлен в больницу, его состояние стабильное.

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