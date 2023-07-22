Новый Volkswagen Tayron станет глобальной моделью
- 22.07.2023, 20:04
В Европе и США новинка будет продаваться под разными именами.
Актуальный Volkswagen Tayron доступен только на рынке Китая, но со сменой поколений кроссовер появится в Европе и США. В Северной Америке автомобиль будет продаваться как Tiguan. Но самое главное изменение — это семиместный салон, тогда кроссовер первого поколения исключительно пятиместный, пишет «Автоцентр».
В основу Tayron/Tiguan ляжет платформа MQB Evo. Официальных изображений трехрядного кроссовера на данный момент нет. Предположительно, внешне он будет похож на обычный Tiguan третьего поколения, тизеры которого недавно появились в сети. Некоторые отличия могут быть в передней части кузова.
В моторной линейке глобального Volkswagen Tayron/Tiguan ожидаются бензиновые и дизельные двигатели с турбонаддувом, сопряженные с коробкой передач с двойным сцеплением. Также у кроссовера будет новая плагин-гибридная версия с 1,5-литровым TSI, шестиступенчатой DSG и батарей на 25,7 кВтч. Такую же систему получил и новый Skoda Superb.
В салоне «трехрядника» ожидается 15,0-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы. Также кроссовер получит широкий набор систем активной безопасности. В зависимости от комплектации в стандартном оснащении матричные светодиодные фары и адаптивная подвеска.