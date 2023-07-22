У штаба ОДКБ в Москве нашли ящик с надписью «Радий» 2 22.07.2023, 20:38

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Ящик якобы сбросили с парашюта.

В Москве 22 июля днем на Ленинградском проспекте у здания штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) был обнаружен ящик с надписью «Радий» и проводами, сообщил Telegram-канал 112.

Ящик нашли на дереве в парке возле штаба ОДКБ. На место выехали эксперты. Telegram-канал 112 пишет, что ящик сбросили с парашютом, но эта информация официально не подтверждена.

Отметим, что в ОДКБ входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Организация была создана в 1992 году. Азербайджан, Грузия и Узбекистан входили в ОДКБ, но потом отказались продлить договор.

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