Колоссальные разрушения: как выглядит Спасо-Преображенский собор в Одессе после удара РФ 15 23.07.2023, 10:17

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Российская ракета попала прямо в центральный алтарь храма.

Ночью 23 июля российская террористическая армия нанесла очередной ракетный удар по Одессе. В результате теракта была разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор УПЦ МП.

Кроме здания собора пострадали православные святыни – из-под завалов достали Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы. Об этом сообщили в Одесском городском совете.

В Одесской епархии УПЦ МП рассказали, что российская ракета попала прямо в центральный алтарь. После удара там начался пожар.

Вследствие этого частично разрушено здание собора, перекрытия трех нижних этажей, значительно повреждено внутреннее убранство и иконы, а также полностью уничтожены служебные помещения нижней части собора.

По словам клирика Одесской епархии УПЦ Андрея Пальчука, российская ракета попала в правую часть собора и пробила здание насквозь до первого этажа. В результате собор получил значительные повреждение, а внутри начался пожар.

«Разрушения колоссальные. Половина собора осталась без крыши. Нарушены центральные сваи, фундамент. Вылетели все окна, лепнина. Был пожар, загорелась часть, где в церкви продаются иконы и свечи. После окончания воздушной тревоги приехали службы, ГСЧС и все потушили», – рассказал Пальчук в комментарии «Суспільне Новини».

Представитель Украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук в эфире телемарафона рассказал, что Спасо-Преображенский кафедральный собор в 20 веке разрушили советские власти, однако потом силами и средствами одесситов храм был отстроен заново.

В 1936 году собор был разрушен. При этом сначала советские власти разграбили собор – вынесли даже плиты мрамора и гранита, после этого разобрали его до основания. Подтверждением тому является тот факт, что, как показали современные раскопки, фундамент собора остался целым.

Перед этим под давлением заинтересованных в разрушении собора лиц главный архитектор города подписал постановление о том, что собор не представляет архитектурной ценности.

Большевистские власти города решили устроить на месте собора развлекательное место, а на месте главного алтаря планировалось разместить туалет. И только покровительство академика Владимира Филатова спасло святое место от осквернения – на месте алтаря установили фонтан с большой мраморной вазой в виде цветка. Спустя десятки лет российские террористы фактически повторили поступок советской власти, но на этот раз уничтожили собор с помощью ракет.

Такой вид собор имел до ночной российской террористической атаки.

Напомним, в ночь на 23 июля в Одессе прозвучала серия взрывов, работала ПВО, однако есть и прилеты. По данным ОК «Юг», российские войска атаковали регион крылатыми ракетами Х-22 с самолетов Ту22м3, а также «Калибрами», «Ониксами», «Искандер-К», а также баллистическими «Искандер-М».

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