Дешево и мощно: лучшие смартфоны 2023 года по цене до $300 1 23.07.2023, 12:47

Какие модели попали в список?

Смартфоны стоимостью 100-200 долларов сегодня пользуются огромной популярностью. Во-первых, они предлагают почти все функции, которые вы хотели бы иметь в телефоне. Во-вторых, за $200 уже можно рассчитывать на наличие некоторых флагманских функций.

Авторы XDA Developers собрали лучшие бюджетные смартфоны, которые можно купить, имея в кармане 300 долларов или 11 000 в грн.

Лучшим бюджетным смартфоном для покупки в 2023 году назвали Samsung Galaxy A23 5G. Прежде всего он выделяется основной камерой из четырех модулей на 50+5+2+2 Мп с оптической стабилизацией изображения у главного датчика. Она способна выдавать изображения не хуже бюджетных флагманов.

К тому же радует производительность – телефон получил популярный чипсет Snapdragon 695, мощности которого предостаточно для плавной работы системы и гейминга на средних настройках графики. Автономность обеспечивает большой аккумулятор на 5000 мАч, также у аппарата при себе 120-герцовый дисплей и NFC-модуль.

Второе место отдали OnePlus Nord N30. У него тоже процессор Snapdragon 695. Все в порядке и с камерами – есть 16-мегапиксельная селфи-камера и основной блок с тремя модулями на 108+2+2 мегапикселей.

Автономность смартфона обеспечивает аккумулятор на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 50 Вт. От 0 до 100% смарт заряжается всего за 40 минут.

Тройку бюджетников замыкает Samsung Galaxy A14. На сегодня это один из самых доступных телефонов линейки Galaxy. У него большой 6,6-дюймовый экран, самый лучший программный софт и достойная камера по цене дешевле $200.

Если вам нужен смартфон со стилусом, то TCL Stylus – это лучший вариант. В ПО устройства встроены приложения для создания заметок и цифровой подписи при помощи стилуса. Также он поможет в некоторых действиях – например, увеличении изображения.

POCO M4 Pro назвали самым сбалансированным бюджетным смартфоном суббренда Xiaomi. Аппарат отлично справляется с играми, неплохо снимает видео и фото и при этом отлично держит заряд.

Если вы в поисках бюджетного камерофона, то таковым является Google Pixel 6a. Также у него компактные габариты, отличный экран, мощный чип, а главное – адекватный ценник.

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