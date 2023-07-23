Лукашенко на встрече в Петербурге показал Путину очередную карту 20 23.07.2023, 13:02

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На этот раз речь шла о Польше.

Диктатор Лукашенко на встречу с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге привез «карту переброски польских войск к границам «союзного государства», передает БелТА.

Лукашенко заявил, что «одна из польских бригад теперь расположилась в 40 километрах от Бреста». «Еще одна — примерно в 100 километрах от Гродно», — добавил диктатор. (Отметим, что Польша перебросила к границе с Беларусью две военные бригады из-за перемещения в Беларусь страну ЧВК «Вагнера». В Польше считают, что это может быть потенциально опасно для Украины, для Литвы и для Польши.)

Диктатор также повторил раннее сказанные Путиным слова о том, что «Западной Украине грозит расчленение и передача земель Польше».

«Мы это видели полгода тому назад. Предварительно это обсуждали. Нам это неприемлемо. Отрыв западной Украины, расчленение Украины и передача земель Польше неприемлемы. И, если нужно будет западному населению Украины, мы, конечно, будем их поддерживать. Я прошу, чтобы вы обсудили и продумали этот вопрос. Естественно, я хотел бы, чтобы в этом плане вы нас поддержали. Если такая будет поддержка, и западная Украина попросит этой помощи, мы, конечно, будем оказывать западному населению в Украине помощь и поддержку. Если так будет, мы будем их поддерживать всячески», – приводит БелТА слова Лукашенко.

Во время сегодняшних переговоров Лукашенко также заявил, что «вагнеровцы» хотят идти из Беларуси в Варшаву и Жешув.

Как сообщал сайт Charter97.org, накануне визита диктатора глава РФ Владимир Путин обрушился с угрозами на Польшу, обвинив ее в «территориальных претензиях к Беларуси и Украине». Позже абсурдные тезисы главы Кремля повторил российский посол в Беларуси Борис Грызлов.

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