Как выглядит центр Одессы после варварской атаки ракетами РФ 2 23.07.2023, 13:20

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Шокирующие фото и видео.

Украинские правоохранители показали видео Одессы после обстрела ракетами РФ в ночь на воскресенье, 23 июля. Один человек погиб, 22 получили ранения.

Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

«В результате ночных обстрелов погиб мужчина 1974 года рождения. Его порубили осколками. 22 человека травмированы», - рассказал он.

По словам главы МВД, среди раненых 4 детей: 11, 12 лет и двое 17-летних подростков.

Нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко показал центр Одессы и наследие ЮНЕСКО после варварской российской атаки.

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На видео и фото мы видим многочисленные повреждения, которые получили культурные достопримечательности.

По данным ОВА, в результате ночной атаки на город разрушены 6 жилых, в том числе многоквартирных домов. Повреждены два памятника архитектуры, храм. Изуродованы десятки автомобилей. Во многих постройках выбиты окна, повреждены крыши и фасады.

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