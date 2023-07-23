Командир подразделения ВСУ «Стугна» назвал событие, которое может изменить ход войны 23.07.2023, 17:01

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Именно оно поможет развить наступление Вооруженных сил Украины.

Освободить Бахмут — это для украинцев дело принципа, потому что этот разрушенный город даст возможность развить наступление Вооруженных сил Украины и, кроме того, покажет всю слабость и беспомощность российских оккупантов, убежден Дмитрий Линько. Командир подразделения ВСУ «Стугна» высказал свое видение ситуации по событиям на Бахмутском направлении.

Украинский военнослужащий рассказал о цене победы, которую россияне заплатили за захват Бахмута:

«Для нас Бахмут имеет не только тактическое значение, но и символическое, и политическое. Этот город стал символом героизму наших сил обороны. Большие силы были брошены на то, чтобы его удержать. Враг его захватил, но для всех очевидно, что этот захват является Пирровой победой, потому что ради этого они фактически уничтожили свои самые мощные силы и тем самым уничтожили свой наступательный потенциал».

Он объяснил, почему для Украины так важно вернуть под свой контроль именно Бахмут: «Сегодня для нас дело принципа вернуть эти территории и показать, что все это российское наступление и их операция на Донбассе вообще, которая была основой полномасштабной агрессии (будто бы защита донецких территорий), все это провалилось. Доказать Путину, его приспешникам и всему российскому народу, что вся эта операция провальная и они не имеют никакого успеха».

Дмитрий Линько сообщил, как изменится ситуация на фронте после деоккупации Бахмута:

«Безусловно, есть перспектива дальнейшего развития ситуации. Все это может изменить ход войны и ведение боевых действий на Востоке, потому что большие силы противника фактически скованы сегодня там. Он пытается проводить наступление на Луганском направлении, чтобы оттянуть наши резервы и не дать нам возможности проводить наступательные действия на Запорожском и на Бахмутском направлении, но им это фактически не удается».

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