ВСУ вплотную подошли к Работино: бронетехника прорывается с севера 3 23.07.2023, 18:28

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На Запорожском направлении фронта идут серьезные бои.

Подразделения украинской армии ведут бои вплотную к селу Работино на Запорожском направлении фронта. ВСУ колонной техники из БМП Bradley и танков Leopard 2A6 прорываются под дымовыми занавесами - видео наступления сегодня появилось в социальных сетях. Об этом пишет dialog.ua со ссылкой на телеграм-канал украинского военного обозревателя Kravchuk..

Далее, в 300-500 метрах от села, россияне смогли поразить один танк и одну БМП, однако техника серьезных повреждений не получила.

«БМП с динамической защитой BRAT, о которой был пост вчера, танк в башню под таким углом не получает серьезных повреждений. Поражение техники неприятно всегда, но факт присутствия ВСУ практически в окрестностях села есть», - отмечено в сообщении. На опубликованной карте видно, что украинские военные вплотную подошли к населенному пункту.

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