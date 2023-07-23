Мощные удары авиации и ракетчиков ВСУ: раскрыты новые потери России 23.07.2023, 19:19

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За сутки уничтожены четыре разведывательных БПЛА россиян.

Авиация Сил обороны Украины за 23 июля нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских войск.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, украинские защитники уничтожили четыре разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии за 23 июля поразили один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, пять артиллерийских средств на огневых позициях, один командный пункт, одно средство противовоздушной обороны и одну станцию РЭБ россиян.

Тем временем российские оккупанты за сутки нанесли ракетный удар по территории Украины, применив 17 крылатых и 2 баллистических ракеты.

Кроме того, россияне нанесли 26 авиационных ударов, совершили 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям украинских войск и населенным пунктам.

«Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой», - предупредили в Генштабе ВСУ.

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