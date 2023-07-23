Экзитполы: На парламентских выборах в Испании побеждают консерваторы 23.07.2023, 22:01

Народная партия получает до 150 из 350 мест.

Первые экзитполы после закрытия всех избирательных участков на материковой части Испании показывают, что победу одерживает консервативная Народная партия Альберто Фейхоо, которая может получить до 150 мест из 350 в парламенте, сообщает «Немецкая волна».

Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) действующего премьер-министра Педро Санчеса экзитполы предсказывают от 112 до 118 мест в парламенте. Левые популисты из партии «Сумар», которых возглавляет действующий министр труда и социальной экономики Иоланда Диас, по данным экзитполов набирают от 27 до 31 места.

Премьер распустил парламент после результатов региональных выборов

Премьер-министр Педро Санчес в конце мая объявил, что распустит парламент и назначит досрочные всеобщие выборы. Такое решение он принял по итогу проведенных в Испании 28 мая региональных и муниципальных выборов. Тогда в большинстве автономных сообществ победила консервативная Народная партия.

- Хотя ... выборы имели местный и региональный масштаб, смысл голосования несет в себе послание, выходящее за эти рамки. Вот почему, как премьер-министр и глава партии, я лично принимаю результаты, - сказал Санчес.

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