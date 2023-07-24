Стало известно, где сейчас находится арестованный экс-главарь «ДНР» Гиркин 24.07.2023, 3:05

Его задержали в пятницу.

Арестованного экс-главаря террористов «ДНР» Игоря Гиркина (Стрелкова) поместили в московское СИЗО «Лефортово». Об этом сообщил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

Спикер отметил, что Стрелков-Гиркин отказался общаться с правозащитниками.

— Он в данный момент находится в двухместной камере в СИЗО «Лефортово». У него есть телевизор, холодильник, — рассказал Мельников.

Напомним, о задержании Стрелкова-Гиркина стало известно в пятницу, 21 июля. По предварительным данным, задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнера». Его обвинили в «призывах к экстремизму» (часть 2 статьи 280 УК РФ) и отправили под арест.

Гиркин некоторое время был «министром обороны» самопровозглашенной «ДНР». Он заочно осужден в Гааге на пожизненное заключение за сбитый над Украиной в 2014 году пассажирский «Боинг» с 298 пассажирами.

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