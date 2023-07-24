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ВСУ поразили цели сразу в пяти городах оккупированного Крыма

  • 24.07.2023, 7:53
  • 2,860
ВСУ поразили цели сразу в пяти городах оккупированного Крыма

В Феодосии, возможно, был нанесен удар по порту.

В ночь на 24 июля в нескольких районах временно оккупированного Крыма были слышны взрывы.

В частности, звуки взрывов слышали жители Феодосии, Старого Крыма и Симферополя, передает Telegram-канал «Крымский ветер».

В Армянске и Джанкое также звучали громкие периодические взрывы, которые сопровождались пулеметной или автоматной очередью, пишет «Главред».

О причинах взрывов не сообщается.

Немного позже гремели взрывы также и в Феодосии. По неподтвержденным данным, начался пожар.

«Воможно, порт», – говорится в сообщении.

Около семи часов утра Крымский ветер сообщил о детонации в поселке Вольное в Джанкойском районе

«Слышно также в Джанкое и Красногвардейском», - говорится в сообщении.

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