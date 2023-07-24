ВСУ поразили цели сразу в пяти городах оккупированного Крыма
- 24.07.2023, 7:53
- 2,860
В Феодосии, возможно, был нанесен удар по порту.
В ночь на 24 июля в нескольких районах временно оккупированного Крыма были слышны взрывы.
В частности, звуки взрывов слышали жители Феодосии, Старого Крыма и Симферополя, передает Telegram-канал «Крымский ветер».
В Армянске и Джанкое также звучали громкие периодические взрывы, которые сопровождались пулеметной или автоматной очередью, пишет «Главред».
О причинах взрывов не сообщается.
Немного позже гремели взрывы также и в Феодосии. По неподтвержденным данным, начался пожар.
«Воможно, порт», – говорится в сообщении.
Около семи часов утра Крымский ветер сообщил о детонации в поселке Вольное в Джанкойском районе
«Слышно также в Джанкое и Красногвардейском», - говорится в сообщении.