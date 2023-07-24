РосСМИ: Перекрыто движение по Крымскому мосту 1 24.07.2023, 7:57

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Причина неизвестна.

Российские оккупанты временно перекрыли движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту. Об этом сообщает Telegram-канал информационного центра о ситуации на автоподходах к переправе и подготовке к досмотру.

Кроме того, канал опубликовал слайды с правилами поведения для водителей в случае сигнала тревоги на Крымском мосту.

По данным очевидцев, движение в сторону Крыма было закрыто с 6:30 24 июля.

Как писал сайт Charter97.org, сразу в пяти городах оккупированного Крыма прогремели взрывы.

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