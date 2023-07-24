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ISW опубликовал четкие спутниковые снимки лагеря «вагнеровцев» под Осиповичами

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  • 24.07.2023, 10:39
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ISW опубликовал четкие спутниковые снимки лагеря «вагнеровцев» под Осиповичами
Фото: Maxar Technologies

Сотни легковых автомобилей и около 35 фур.

Институт по изучению войны (ISW) опубликовал новые спутниковые снимки базы ЧВК «Вагнера», которые были сделаны 23 июля. На фотографиях, предоставленных Maxar Technologies, видны сотни легковых автомобилей, небольшие грузовики и около 35 фур.

«Силы ЧВК «Вагнера» в Беларуси не представляют военной угрозы для Польши или Украины, пока они не будут переоснащены механизированной техникой. Но даже тогда наемники не будут представлять серьезной угрозы для НАТО», — считают эксперты ISW.

Фото: Maxar Technologies
Фото: Maxar Technologies
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