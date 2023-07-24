Путин поднял на пять лет предельный возраст запасников и резервистов для армии

Путин поднял на пять лет предельный возраст запасников и резервистов для армии10
- 24.07.2023, 12:14
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Глава Кремля утвердил поправки в закон о воинской обязанности.
Российские власти продолжают расширять перечень граждан, подлежащих воинскому учету и возможному призыву на сборы и в армию для участия в боевых действиях, пишет The Moscow Times.
В понедельник, 24 июля, президент РФ Владимир Путин утвердил поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе», повышающие на 5 лет предельный возраст резервистов и запасников для вооруженных сил.
Отныне граждане, имеющие звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов, будут находиться в запасе вплоть до 55 лет вместо 50 сейчас. Такова предельная планка третьего, самого возрастного разряда запаса.
Предельный возраст нахождения в первом разряде запаса повышается с 35 до 40 лет, во втором — с 45 до 50 лет.
Также увеличивается возраст пребывания запасников в «мобилизационном резерве»: для старших офицеров — с 60 до 65 лет, для младших с 55 до 60 лет, для имеющих прочие звания — с 45 до 55 лет. При этом высшие офицеры армии останутся в резерве до 70 лет (этот возраст не меняется).
Одновременно закон, принятый Госдумой 14 июля и утвержденный Советом Федерации 19 июля, повышает предельный возраст для заключения первого контракта с Минобороны. Сейчас это 52 года для старших офицеров и 47 лет — для младших. По новым нормам — 62 года и 57 лет соответственно.
В декабре прошлого года министр обороны Сергей Шойгу анонсировал масштабную реформу армии с увеличением ее численности на 350 тысяч человек — до 1,5 миллиона. Число контрактных военнослужащих при этом планируется увеличить почти вдвое — на 290 тысяч, до 695 тысяч.
В январе Кремль поставил задачу регионам запустить масштабную кампанию по набору в армию, чтобы пополнить истощенные силы в Украине, потери которых, по западных данным, превысили 200 тысяч человек убитыми и ранеными. По данным Bloomberg, губернаторам были спущены разнарядки на 400 тысяч контрактников и добровольцев, с помощью которых власти надеялись избежать повторной открытой мобилизации.