ISW рассказал о символических жестах Путина, выдающих страх перед новым мятежом 2 24.07.2023, 13:15

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Фото: Getty Images

Глава Кремля занимался позерством.

Поведение Владимира Путина во время встречи с белорусским диктатором Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге 23 июля продемонстрировало «постоянное беспокойство» из-за возможных угроз после мятежа ЧВК Вагнера.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики указали на несколько «значимых символических жестов» Путина во время встречи, которые он подкрепил своим позерством. Так, он хотел показать силу и уверенность в собственном превосходстве над сторонниками главаря вагнеровцев Евгения Пригожина.

Например, глава Кремля повез Лукашенко в Кронштадт — островную крепость, где российские солдаты и матросы провели известное неудачное антибольшевистское восстание в начале 1921 года, которое подавил советский режим, отметили в ISW. Там они все осматривали вместе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и младшей дочерью министра обороны РФ Ксенией Шойгу. ISW называет Сергея Шойгу и Беглова «личными врагами Пригожина» и предполагает, что цель встречи на историческом месте неудачного кронштадтского мятежа — продемонстрировать и путинским, и пригожинским сторонниками провал восстания вагнеровцев.

Также Путин приложил «необычные усилия», чтобы сфотографироваться в Кронштадте с толпами россиян, в том числе и детьми, чтобы представить себя «популярным и любимым лидером» среди граждан РФ.

«Эти символические жесты указывают на то, что Путин обеспокоен своей мнимой популярностью, безопасностью своего режима и рядом фракций, которые соревнуются за власть в высших эшелонах российского управления», — пришли к выводу эксперты.

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