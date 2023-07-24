Twitter сменил официальный логотип 2 24.07.2023, 14:31

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Соцсеть начала ребрендинг.

Twitter сменил официальный логотип. Вместо синей птички появилась белая буква X с черным контуром. Она отображается в шапке сайта, а также при обновлении страниц.

Накануне о ребрендинге соцсети объявил ее владелец Илон Маск. «Скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и, постепенно, со всеми птицами», — написал он, представив новый логотип. По его словам, новый логотип символизирует «несовершенства, делающие нас уникальными».

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