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Twitter сменил официальный логотип

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  • 24.07.2023, 14:31
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Twitter сменил официальный логотип

Соцсеть начала ребрендинг.

Twitter сменил официальный логотип. Вместо синей птички появилась белая буква X с черным контуром. Она отображается в шапке сайта, а также при обновлении страниц.

Накануне о ребрендинге соцсети объявил ее владелец Илон Маск. «Скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и, постепенно, со всеми птицами», — написал он, представив новый логотип. По его словам, новый логотип символизирует «несовершенства, делающие нас уникальными».

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