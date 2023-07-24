«Переводят из камеры в камеру»: что происходит с Павлом Северинцем в тюрьме №1 Гродно? 2 24.07.2023, 16:06

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Матери политзаключенного пришло от него сразу несколько писем.

Один из лидеров «Белорусской христианской демократии», политзаключенный Павел Северинец находится в заключении с 7 июня 2020 года. От него, как и от многих других известных политзаключенных, редко приходят новости.

В начале июля стало известно, что Павла перевели в тюрьму №1 в Гродно. Его мать Татьяна Северинец рассказала «Народной Воле», что уже получила из гродненской тюрьмы известия от сына: сначала три письма, спустя более недели сразу семь, потом еще одно.

Они с сыном обозначают номера писем, поэтому мать знает, что дошли те, которые считались пропавшими. Из тюрьмы Павел присылает в том числе рисунки: он рисует для сына Франтишка, недавно прислал портрет племянницы.

Тюремный режим содержания влияет на передачи, бандероли и прочее, но даже в тюрьму правила позволяют передать что-то небольшое. Мать присылает сыну письма с пустыми конвертами, так как тот не может их приобрести в заключении. Похоже, политзаключенного переводят из камеры в камеру – в письмах он указывает по крайней мере три разных номера камер.

«Сообщает коротко: «Слава Богу, у меня все хорошо». Естественно, что никаких подробностей своего пребывания в тюрьме не может написать, цензура это просто не пропустит на свободу. Об этом стало понятно уже давно», – говорит мать политзаключенного.

Татьяна Северинец вспоминает, как просила сына на коротком свидании в колонии, чтобы он рассказал, «как он здесь». Тот только помахал головой, мол, нельзя о таком. Но, говорит мать: «Паша держится, всем привет передает. Все понимает – и все знает. А, если о чем-то и не знает, то догадывается, как оно должно быть».

Напомним, что Павла Северинца приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии усиленного режима за «организацию массовых беспорядков». 21 июня 2023 года суд постановил изменить меру пресечения на тюрьму на следующие три года. В начале июля стало известно, что заключенного перевели в тюрьму №1 в Гродно.

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