Аресты экс-лидеров «ДНР» вызвали панику среди коллаборантов 24.07.2023, 16:35

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Кремлевские кураторы массово уезжают в Россию.

Коллаборанты на временно оккупированных территориях Украины прячутся от Кремля после арестов бывших лидеров «ДНР» Гиркина, который был псевдоминистром обороны, и так называемого губернатора Губарева.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Недавние аресты террористов Игоря Стрелкова и Павла Губарева повлияли на общие настроения коллаборантов и российских гастролеров в оккупационных администрациях», - говорится в заявлении.

Среди гауляйтеров распространилась практика получения так называемых отпусков по состоянию здоровья во избежание кадровых чисток. В то же время многие кремлевские кураторы просто поехали в Россию.

Сообщается, что такая неопределенность в некоторых случаях уже привела к фактической блокировке работы оккупационных администраций. Однако Кремль не может исправить ситуацию, ведь политика Москвы и есть ее причина.

Также на временно оккупированном полуострове распространяются параноидальные настроения среди захватчиков. Причиной стали недавние взрывы на керченском мосту, ведь оккупанты подозревают работников в их содействии.

Как писал сайт Charter97.org, вечером 21 июля Мещанский суд Москвы арестовал Игоря Гиркина-Стрелкова. Террорист будет находиться в СИЗО 2 месяца – до 18 сентября. Ему инкриминируют статью 280 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Боевику грозит до 5 лет заключения под стражей.

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