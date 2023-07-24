Число белорусских студентов в Польше за два года выросло на 24% 24.07.2023, 16:42

Большинство из них учится на польском языке.

В Польше учится более 12 тысяч студентов из Беларуси, следует из данных фонда Perspektywy. Это на 24% больше, чем два года назад.

Белорусы составляют 11,5% от всех иностранных студентов, которые учатся в Польше. Больше всего здесь украинцев — 48,1 тысяч человек или 45,6%.

Рост популярности польского образования у иностранцев — общая тенденция. Когда страна вступила в ЕС, то в польских университетах училось всего 8,8 тысяч иностранцев. За последние 19 лет их число выросло почти в 12 раз — до 105,4 тысяч человек. Только за последний год прирост составил около 16 тыс. иностранных студентов.

Таким образом с 2004 года уровень интернационализации образования (доля иностранцев от общего числа студентов) вырос с 0,48% (самого низкого на тот момент показателя в Европе) до 8,7%.

Наибольшее количество иностранцев изучают менеджмент (19,4 тыс.), информационные технологии (10,4 тыс.) и медицину (7,1 тыс.).

60% иностранцев учатся на польском языке, 37% — на английском языке и 3% — на других иностранных языках.

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