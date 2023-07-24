В Москве у Минобороны РФ украли километр кабеля военной спецсвязи 24.07.2023, 17:21

В коммуникации возникли сбои.

В Москве неизвестные срезали и украли более километра кабеля военной связи. Об этом пишет УНИАН, со ссылкой на российское издание «База».

Из-за сбоя спецсвязи сотрудник Министерства обороны РФ вместе с представителем «Воентелекома» отправились проверять объект электросвязи на востоке Москвы. В ходе этой проверки и обнаружилась пропажа.

«На месте не хватало более километра дорогого оборудования — кабеля, цена за метр может доходить до 5 тысяч рублей. Таким образом материальный ущерб может быть оценен более чем в 5 миллионов рублей. Полиция пока проводит проверку», – пишет издание.

Ситуация в России – последние новости

По данным опросов, диверсионная деятельность, куда вполне можно отнести и кражу кабеля военной связи, стала самым большим страхом россиян в последние месяцы. Авторы исследования говорят, что показатели тревожности у россиян выросли в два раза за последнее время, что напрямую связано ситуацией в стране и на фронте.

Поводов для нервозности москвичам, несомненно, добавила новая атака дронов на российскую столицу, которая произошла в ночь на 24 июля. По данным российских пабликов, беспилотники атаковали объекты в центре города. В частности обломки упали относительно недалеко от здания Министерства обороны РФ. Власти подтвердили «удары беспилотников по двум нежилым зданиям». Серьезных разрушений и пострадавших нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».