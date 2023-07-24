Российским авиакомпаниям не хватило денег на выкуп иностранных самолетов 24.07.2023, 18:04

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Сделки необходимо закрыть в ближайшие месяцы.

Российские авиакомпании не могут добиться выделения обещанных средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на выкуп зарубежных самолетов.

Всего перевозчикам обещали на эти нужды 300 млрд рублей в кредит, однако Минтранс не подготовил критерии получения льготного финансирования, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.

При этом как минимум пять крупных авиакомпаний, не считая «Аэрофлот», договорились с иностранными лизингодателями о выкупе самолетов. Сделки необходимо закрыть в ближайшие месяцы, потому что у большинства перевозчиков сроки полученных от регуляторов ЕС разрешений заканчиваются до 30 сентября. Продление сроков маловероятно, говорит собеседник газеты в международной лизинговой компании.

Российским авиакомпаниям запретили использовать зарубежные самолеты, отданные в лизинг по старым контрактам борты потребовали вернуть. Россия отказалась это сделать, тогда самолеты начали арестовывать за рубежом в том числе в дружественных странах. После этого Минтранс предложил авиакомпаниям выкупить самолеты иностранных лизингодателей за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ). Правительство выделило на это 300 млрд рублей.

Треть выделенных средств, примерно 90–100 млрд рублей, уже потратили на покупку «Аэрофлотом» 10 Boeing 777–300ER. Источники «Коммерсанта» полагают, что сумму изначально выделяли лишь под нужды национального перевозчика. При этом в марте помощник президента Игорь Левитин говорил, что средства выделены на отрасль в целом, а «сколько и какая авиакомпания получит, это прерогатива Минтранса». При этом ведомство до сих пор не предоставило на обсуждение ни порядок расчетов, ни критерии отбора претендентов на средства ФНБ.

Документ находится в процессе финального согласования, сказал источник газеты, близкий к Минтрансу.

Кроме «Аэрофлота», условия сделок с зарубежными компаниями согласовали или почти сгласовали S7, «Уральские авиалиниии», «Руслайн» и iFl, рассказал собеседник «Коммерсанта», близкий к Минтрансу. По его словам, iFl намерена приобрести три Airbus A330 у лизингодателя Air Lease Corporation (США), лицензия действительна до октября.

«Уральские авиалинии» получили разрешение регуляторов США и ЕС на покупку 19 Airbus, сообщили в компании. «Руслайн» планиурет закрыть сделку на восемь региональных CRJ. Компания уже приобрела несколько зарубежных самолетов за свой счет, говорят источники газеты на рынке.

В «Аэрофлоте» заявили, что процесс страхового урегулирования близок к завершению. Компания обсуждает выкуп еще по меньшей мере 81 самолета. На покупку такого числа узкофюзеляжных воздушных судов потребуется дополнительно около 200 млрд рублей, полагает аналитик канала «Мои инвестиции» Елена Сахнова.

Авиакомпаниям также предложили самостоятельно выкупить зарубежные самолеты с помощью кредита, сказали собеседники «Коммерсанта». «Но попыток детально обсудить льготные банковские кредиты или гарантии компенсаций не было», — отметил один из источников издания.

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