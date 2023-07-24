С начала вторжения в Украину отток капитала из РФ достиг рекордных $253 млрд 24.07.2023, 18:25

Темпы вывоза капитала достигли 13% ВВП РФ.

Российская экономика после начала войны с Украиной пережила беспрецедентное в новейшей истории бегство капитала. Речь идет об оттоке 253 млрд долларов.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на статистику Центрального банка РФ.

«Совокупный чистый отток капитала из страны с февраля 2022 года по июнь 2023 года достиг 253 млрд долларов», - говорится в материале.

Центр макроэкономического анализа и прогнозирования также сообщил, что за 2022 год из России ушло 239 млрд долларов, что вчетверо больше, чем годом ранее.

Отмечается, что в первой половине 2023 года отток составил дополнительные 27 млрд долларов. В относительном выражении темпы вывоза капитала достигли 13% ВВП и побили все возможные рекорды.

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