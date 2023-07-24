В Беларуси хотят построить круизный лайнер, но все сварщики и сборщики уехали из страны 24.07.2023, 18:39

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Теплоход «Белая Русь». Фото: infoflot.com

Отток специалистов продолжается с 2020 года.

В Беларуси хотят построить новый круизный лайнер на сотню пассажиров, который будет ходить по Припяти по тому же маршруту, что и теплоход «Белая Русь». Билеты хотят продавать «россиянам, китайцам, европейцам», но есть загвоздка: найти нужные кадры для строительства сейчас очень трудно — все разъехались из страны. Об амбициозном плане и препятствиях рассказали в Республиканском союзе туристической индустрии (РСТИ), передает «Зеркало».

«Самая перспективная история, над которой мы сейчас активно работаем, — это строительство еще одного круизного лайнера, на 100 мест. Эта ниша на сегодня не заполнена, она окупаема и экономически выгодна», — заявил начальник управления морского и речного транспорта Минтранса Андрей Чернобылец.

Уже имеющийся лайнер, о котором идет речь, — теплоход «Белая Русь», который курсирует по Припяти и, по заверениям чиновника, «пользуется популярностью».

«Как минимум два парохода могли бы ходить навстречу друг другу», — считает Чернобылец.

По его словам, для строительства судна имеются опыт, технические возможности и даже подходящее место для спуска на воду в Пинске, но есть «проблема с кадрами».

«Их на пальцах одной руки пересчитать можно. Все сварщики, судосборщики уехали работать в Россию. Мы по всей стране не наберем нужного количества компетентных специалистов. Нужно говорить о том, чтобы пригласить 30−40 судостроителей из России. Мы готовы под это дело завод задешево отдать», — добавил Чернобылец.

Он пообещал, что судно может быть зарегистрировано в российском реестре и ходить под флагом РФ.

«Это может быть целиком российский объект недвижимости. А у нас будет свободное пароходство для них. Корабль — это хорошая ликвидность, его всегда можно продать и вывезти в том или ином формате», — сказал Чернобылец.

Если новый маршрут не будет пользоваться популярностью у белорусов, места на круиз планируют «продавать россиянам, китайцам, европейцам». Как следует из слов начальника управления, на соотечественников в этом вопросе не очень-то и рассчитывают.

«Белорусу сложно заплатить 350−1200 [евро], чтобы видеть за бортом то, что он видит каждый день. А россияне самые дорогие каюты за 1200 евро раскупают первыми. И весной, и осенью приезжают, просят помочь с путевками», — заявил Чернобылец.

Он заявил, что туры на уже курсирующую по Припяти «Белую Русь» практически всегда раскуплены к маю почти полностью до конца навигации и в убыток теплоход не ходит. Однако, судя по расписанию круизов «Сокровища Полесья» (Брест — Ляховичи — Пинск — Кобрин), и на ближайшие выходные, и на следующие свободные места еще есть.

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