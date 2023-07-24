Замгоссекретаря США уходит в отставку
- 24.07.2023, 19:21
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Ее обязанности временно будет исполнять Виктория Нуланд.
Последним рабочим днем Венди Шерман в должности замгоссекретаря США станет 28 июля. Об этом 24 июля проинформировал глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен, его цитирует сайт Госдепартамента США.
«В мае заместитель госсекретаря Шерман объявила о своем предстоящем уходе с государственной службы. 28 июля станет ее последним рабочим днем, – сказано в заявлении Блинкена. – После ухода Венди в отставку президент [США Джо] Байден попросил [заместителя госсекретаря США по политическим вопросам] Викторию Нуланд исполнять обязанности заместителя секретаря до тех пор, пока не будет утвержден следующий замсекретаря».