В Украине ликвидирован российский полковник Евгений Вашунин 1 24.07.2023, 20:13

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Евгений Вашунин

Он командовал «Ленинградским полком».

В Украине ликвидирован командующий «Ленинградским полком» полковник РФ Евгений Вашунин. Об этом сообщил «Фонтанке» председатель Законодательного Собрания Петербурга Александр Бельский.

Вашунин погиб 14 июля, когда его подразделение выдвинулось на помощь отряду российских военнослужащих, попавшему в оперативное окружение. В бою Вашунин «был отсечен от однополчан и серьезно ранен». Спасти его не удалось.

Сообщается, что Вашунин командовал «Ленинградским полком». Это подразделение состоит преимущественно из петербургских мобилизованных, передает «Медуза».

Напомним, в июле при обстреле оккупированного Бердянска погиб замкомандующего Южного военного округа России генерал-лейтенант Олег Цоков.

В июне подтвердилась смерть начальника штаба 35-й общевойсковой армии России генерал-майора Сергея Горячева.

В марте прошлого года в Украине погиб заместитель командующего 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа России, генерал-майор Андрей Суховецкий.

На основе открытых источников Би-би-си по состоянию на 23 июня удалось установить имена 2152 офицеров, которые погибли с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. 597 из них были в звании от майора и выше.

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