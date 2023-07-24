ВСУ ежедневно имеют продвижение на Бахмутском направлении 24.07.2023, 20:42

1,196

Об этом сообщил спикер Восточной группировки ВСУ.

Силы обороны Украины каждый день продвигаются на сотни метров на Бахмутском направлении.

Об этом в понедельник, 24 июля, заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире единого телемарафона.

«На Бахмутском направлении Силы обороны Украины держат инициативу, давят на врага, понемногу освобождают украинскую землю метр за метром, ежедневно — сотни метров, еженедельно — километры, придет время — это будут и десятки километров», — подчеркнул Череватый.

По его словам, враг оказывает активное сопротивление.

Череватый отметил, что за сутки российские оккупанты 493 раза обстреляли позиции Сил обороны Украины различными типами и калибрами артиллерии. Также состоялось семь боестолкновений и два авиаудара.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».