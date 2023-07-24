Лукашенко ввел ограничение для банков по кредитам 1 24.07.2023, 22:00

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Теперь они вводят новшество.

Банки оперативно отреагировали на запрет устанавливать повышенные процентные ставки по кредитам для проблемных заемщиков. Вместо этого финучреждения вводят пени за просрочки по очередным выплатам — на максимально допустимом уровне.

Напомним, чиновники, как и анонсировали ранее, ввели запрет на прописывание в кредитных договорах повышенных процентных ставок, а также ограничить штрафы банков по проблемным займам.

Но банки оперативно отреагировали на ограничения. Так, «Банк ВТБ (Беларусь)» объявил, что из-за изменений в законодательстве с 22 июля снизил кредитную нагрузку на клиентов-физлиц, у которых возникла просроченная задолженность по кредитам. «Банк отменяет начисление повышенных процентов за пользование кредитом в случае непогашения задолженности в срок», — сообщает финучреждение. Вместо повышенных процентов «Банк ВТБ (Беларусь)» вводит пеню. Ее будут определять по специальной формуле: просроченные проценты будут умножать на 1,5 размера процентов и количество дней задолженности. Такой «потолок» по пени прописан в указе Александра Лукашенко.

Подобные изменения также ввели «Технобанк» и «Паритетбанк», они доже выставили размер на максимально допустимом уровне.

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