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Лукашенко ввел ограничение для банков по кредитам

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  • 24.07.2023, 22:00
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Лукашенко ввел ограничение для банков по кредитам

Теперь они вводят новшество.

Банки оперативно отреагировали на запрет устанавливать повышенные процентные ставки по кредитам для проблемных заемщиков. Вместо этого финучреждения вводят пени за просрочки по очередным выплатам — на максимально допустимом уровне.

Напомним, чиновники, как и анонсировали ранее, ввели запрет на прописывание в кредитных договорах повышенных процентных ставок, а также ограничить штрафы банков по проблемным займам.

Но банки оперативно отреагировали на ограничения. Так, «Банк ВТБ (Беларусь)» объявил, что из-за изменений в законодательстве с 22 июля снизил кредитную нагрузку на клиентов-физлиц, у которых возникла просроченная задолженность по кредитам. «Банк отменяет начисление повышенных процентов за пользование кредитом в случае непогашения задолженности в срок», — сообщает финучреждение. Вместо повышенных процентов «Банк ВТБ (Беларусь)» вводит пеню. Ее будут определять по специальной формуле: просроченные проценты будут умножать на 1,5 размера процентов и количество дней задолженности. Такой «потолок» по пени прописан в указе Александра Лукашенко.

Подобные изменения также ввели «Технобанк» и «Паритетбанк», они доже выставили размер на максимально допустимом уровне.

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