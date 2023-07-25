«Немецкая волна»: Лукашенко падет первой жертвой «вагнеровцев» 25.07.2023, 8:25

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Авантюра против Польши станет последним «мероприятием» диктатора.

В минувшие выходные Александр Лукашенко побывал с двухдневным рабочим визитом в России. В Санкт-Петербурге он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время встречи они стали обсуждать Польшу и желание «вагнеровцев» дойти до Варшавы и Жешува, передает «Немецкая волна». Что это может означать и что об этом думают аналитики из Беларуси и Польши?

О чем говорили Путин и Лукашенко?

«Польскую тему» Владимир Путин затронул еще в пятницу, 21 июля. Выступая на заседании Совбеза РФ, он изложил свое видение истории Польши и стал рассказывать, что сегодня польские лидеры «под натовским зонтиком» хотят напрямую вмешаться в конфликт в Украине и забрать себе западные области соседней страны. В представлении президента РФ подобные «мечты» у Польши есть и в отношении Беларуси.

На встрече 23 июля Путин и Лукашенко развили эту тему. Время от времени поглядывая на записи в блокноте, Александр Лукашенко рассказал, что наемники из ЧВК «Вагнер», которые разместились в Беларуси, «начали нас напрягать» и «проситься на Запад». «Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув», - процитировал Александр Лукашенко якобы слова наемников.

На встречу он также захватил карту - о «переброске вооруженных сил Польши к границе «союзного государства». «Одна из бригад нашла свое место в 40 км от Бреста. Карту я покажу, мы это все видим. Вторая - за чуть больше 100 км от Гродно перебрасывается. В Жешуве активизируется аэродром, куда американцы и другие перебрасывают технику. И затем она перебрасывается на территорию Польши», - подсматривая в записи, перед камерами проинформировал Путина Лукашенко.

Что это было?

Политический аналитик Валерий Карбалевич считает, что главной темой переговоров между Путиным и Лукашенко все же были перспективы размещения ЧВК «Вагнер» на территории Беларуси. Угрозы в адрес Польши разыграли как спектакль, кульминацией которого стало выступление Лукашенко, говорит аналитик: «Дескать, «вагнеровцы» рвутся в Польшу, но я их не пускаю, я их держу. Это был главный сюжет, ради которого, собственно, его и показали широкой публике».

Эксперт Финского института международных исследований Григорий Нижников обращает внимание на то, что во время общения перед камерами Александр Лукашенко использовал блокнот с записями, в которые периодически посматривал. В таком формате это для него нетипично, отмечает Нижников. «Я бы сказал, что это все было написано, как по сценарию. Когда через два дня после мятежа Пригожина Лукашенко понесло и он наговорил с три короба, ему, вероятно, дали нагоняй из Москвы, и сейчас он говорит в рамках, которые, вероятно, ему были установлены Кремлем», - говорит эксперт.

Почему началась вербальная атака на Польшу?

Аналитики уверены, что Польша стала новым лицом «коллективного врага России» из-за ее поддержки Украины: через Польшу идут поставки военной техники, именно Польша настаивает на новых санкциях в отношении России, а также является активной сторонницей интеграции Украины в ЕС и НАТО. «Польша граничит с Беларусью и Украиной. Если говорить об угрозе со стороны ЧВК «Вагнер», то применять ее в отношении США, Германии или Франции странно: они далеко. В отношении Литвы и Латвии? Ну, они небольшие, а вот Польша - достойный враг», - рассуждает Валерий Карбалевич.

Кроме того, таким образом Путин пытается продемонстрировать российской аудитории, «как ловко он снова всех переиграл», добавляет аналитик. «В связи с пригожинским мятежом Путин получил достаточно тяжелую травму. Он предстал перед широкой публикой как слабак, который вынужден договариваться о перемирии с тяжеловесом. После этого ему было важно использовать этот самый инструмент против своих противников. То есть, вот ЧВК «Вагнер», который создал проблему для России, и теперь его переместили на территорию Беларуси, чтобы угрожать Польше. Вот как «ловко» Путин избавился от своей проблемы и использовал ее против врага».

Но, в первую очередь, угрозами в адрес Польши Россия пытается снизить ее поддержку Украине, считают эксперты. «Осенью в Польше состоятся парламентские выборы. Думаю, и Путин, и Лукашенко стремятся повлиять на эти выборы, пусть даже через угрозы, чтобы избиратель мог качнуться в «правильную» сторону, к тем силам, которые во время избирательной кампании говорят, что роль Польши в войне неправильная, что нужно от этого отходить, чтобы предотвратить Третью мировую войну», - уверен Григорий Нижников.

Пиар-акция Кремля

Валерий Карбалевич называет разыгранную во время встречи «сценку» пиар-акцией. «Это больше информационная атака и шантаж, чем реальная угроза. Потому что «вагнеровцы» пока находятся далеко от польской границы, по оценкам западной разведки, на территории Беларуси их всего около 3,5 тысяч. Заявляется о планах перебросить до 10 тысяч, но все равно это не то количество, которое может нести реальную угрозу».

Кроме того, Карбалевич сомневается, что Пригожин и наемники из ЧВК сегодня готовы выполнить любой приказ Путина: июньские события показали, что это достаточно самостоятельная структура, «которая вписывается в какие-то авантюры только тогда, когда ей это выгодно».

Григорий Нижников считает, что угроза «вагнеровцев» атаковать Польшу - это страшилка, которая работает только в том случае, если не применять ее. «Если ЧВК «Вагнер» сегодня вдруг нападет на Польшу, от него потенциально вообще ничего не останется», - уверен старший научный сотрудник Финского института международных отношений.

А что если угрозу попробуют реализовать?

Григорий Нижников говорит, что в таком случае результат будет непредсказуемым, поскольку это будет атака на страну НАТО. Спрогнозировать его сложно: в истории альянса пятую статью договора (по ней нападение на одного участника НАТО является агрессией против всех членов) применяли только однажды, после 11 сентября 2001 года.

«На месте Лукашенко я бы поостерегся направлять в сторону Польши наемников из ЧВК «Вагнер», поскольку Кремль от них сразу отречется. Соответственно, ответ будет в ту сторону, откуда пришла угроза - из Беларуси. То есть, это может привести к военной интервенции в Беларусь. Я не думаю, что Лукашенко, когда он читает по бумажке, а Путин ехидно сдерживает улыбку, всерьез рассчитывает, что это случится. Но если все-таки произойдет, как раз Александр Лукашенко будет первой жертвой этой авантюры», - считает Григорий Нижников.

Как на угрозы реагируют в Польше?

После того, как Владимир Путин озвучил свою довольно спорную интерпретацию польской истории, в МИД Польши был вызван посол России, ему вручили ноту протеста. «Он получил замечание, что российские власти искажают историю, что занимаются враждебной пропагандой, обвиняют Польшу в намерениях, которых у Польши нет. И это, конечно, нужно делать, высказывать резкое несогласие. Но слишком глубоко и долго Польша не должна оправдываться, поскольку таких намерений - захватывать Украину или Беларусь, у нас нет. Мы готовимся только к обороне, - говорит Камиль Клысиньский, эксперт Центра восточных исследований в Польше.

По его мнению, наемники ЧВК «Вагнер» не станут атаковать Тересполь или Кузницу - пункты пропуска на польско-белорусской границе: для этого у них нет тяжелого вооружения и техники. Но само присутствие наемников в Беларуси создает риски для Польши. «Но, прежде всего, это риски для Лукашенко, и он это понимает, - уверен Камиль Клысиньский. - 23 июля он сказал на встрече с Путиным, что «вагнеровцы» готовятся к экскурсии в Польшу. Мы их сюда не приглашаем, но примечательно, что Лукашенко сказал это как упрек, замечание или даже просьбу к Путину, что надо что-то делать с этой группировкой в Беларуси, потому что Лукашенко не хочет держать их у себя. Я не сторонник версии, что он рад их размещению на территории Беларуси. Это большой риск и вызов. Лукашенко хочет контролировать все, особенно в силовом секторе. А тут появляются опытные наемники, которых контролировать сложно». И Лукашенко, и Путин знают это, говорит Клысиньский. По его словам, «это была их главная тема обсуждения. Потому что удержать «вагнеровцев» на месте, с их навыками, с их, мягко выражаясь, специфическим образом жизни очень сложно. И это самый главный вызов: как избавиться от ЧВК «Вагнер» в Беларуси?».

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