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30 взрывов: ВСУ разгромили базы РФ на левом берегу Днепра в Каховке

  • 25.07.2023, 8:41
  • 3,930
30 взрывов: ВСУ разгромили базы РФ на левом берегу Днепра в Каховке
иллюстративное фото

Мощную канонаду показали на видео.

Во временно оккупированной Каховке Херсонской области прозвучала серия взрывов сегодня утром, 25 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

«Каховка. ВСУ точно передали оккупанту доброе утро не менее 30 раз. Он жалуется, что понес значительные потери», - говорится в сообщении советника мэра.

Взрывы на временно оккупированных территориях

В последние недели участилось количество взрывов на временно оккупированных территориях. Так, в Крыму утром 24 июля раздались взрывы. Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов сообщил о попадании в склад боеприпасов.

Кроме того, 22 июля в Красногвардейском районе Крыма в течение длительного времени раздавались взрывы. Через некоторое время Аксенов признал атаку дронов и объявил эвакуацию населения в радиусе 5 км от места ЧП.

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